Общество

Вера Емельянова ответила на вопрос о сроках отмены масочного режима в регионе

Масочный режим в Псковской области отменят только при условии достижения необходимого уровня коллективного иммунитета. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Надо иметь в виду главные обстоятельства — это коллективный иммунитет и массовая вакцинация населения. Только эти условия могут обеспечить подобные решения (об отмене масочного режима — ред.)», - сказала Вера Емельянова.

Она заметила, что на сегодняшний день от коронавируса в Псковской области привиты менее половины жителей. Из подлежащего вакцинации населения — 73,5% при необходимых 80%. Вице-губернатор обратилась к жителям региона с призывом сделать прививку и обезопасить свое здоровье.