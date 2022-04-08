Общество

Вера Емельянова заявила о недостаточности патриотического воспитания в школах России

Патриотическому воспитанию в российских школах должно уделяться больше внимания. Такое мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Вице-губернатор, отвечая на вопрос радиослушательницы, прокомментировала предложение экс-министра культуры РФ Владимира Мединского о введении в школах молитв во славу России.

«Предполагаю, что его выступление было направлено на компонент патриотического воспитания, которого явно сегодня недостаточно в наших образовательных организациях. Мы должны уделить этому особое внимание», - выразила мнение Вера Емельянова.

Она также добавила, что с 1 сентября школы России перейдут на федеральный государственный образовательный стандарт, который предполагает корректировку учебных планов и программ с так называемым «единым образовательным пространством страны». «Для этих целей идет подготовка учителей, их у нас порядка 2,5 тысяч — они должны пройти повышение квалификации. Также покупаются новые учебники, на это уже заложены средства. Ну, а все дополнительные изменения будут согласовываться в установленном законом порядке», - сказала вице-губернатор.