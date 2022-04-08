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В Полистовском заповеднике установили фотоловушки для медведей

В Полистовском заповеднике Псковской области прошла комплексная экспедиция, участники которой обследовали территорию заповедника для оценки текущего состояния численности и территориального размещения крупных хищных птиц отряда соколообразные, а также установили фотоловушки для медведей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Согласно последним данным, на территории Полистовского заповедника и его охранной зоны насчитывается 213 видов птиц из 18 отрядов. Из них 21 вид представлен дневными хищными птицами – соколами. Уникальность заповедника как среды обитания для крупных хищных птиц заключается в его водно-болотной природе. Порядка 30 тысяч гектар болотных сообществ перемежаются десятками внутриболотных минеральных островов. Отдельные высокие деревья на островах служат местами для гнездования таких краснокнижных представителей птичьего мира, как орлан-белохвост, беркут, скопа.

Внутриболотные острова из-за сложной организации полевых работ не обследовали более 15 лет. Настало время провести ревизию гнезд хищных птиц: орлана-белохвоста, беркута, скопы. Маршрут обследования проходил через те места, где ранее орлан-белохвост и беркут были отмечены в гнездовой период, отметили в заповеднике.

Еще одной важной задачей стало обследование той территории заповедника и охраной зоны, где, возможно, нашли приют три молодые медведицы, выпущенные в ноябре 2021. Питомицы центра спасения медвежат-сирот: Маша, Пенелопа и Бусинка. Поскольку их выпустили уже после наступлении холодов и появления снегового покрова, ученые рассчитывали, что звери не ушли далеко от места выпуска в охранной зоне заповедника.

Так, во время экспедиции были размещены фотоловушки в тех местах, где можно ожидать встречи выпущенных медведей. Уже во второй половине апреля звери начнут покидать берлоги и появится шанс увидеть наших подопечных.

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За восемь дней работы в «полях» на снегоходах и пешком, участники экспедиции преодолели более 650 километров. Обследовали весь внутриболотный массив и острова, перспективные с точки зрения нахождения там гнезд хищных птиц. Попутно учитывали следы зверей «по белой тропе», наблюдали птиц, в том числе и такие редкие виды, как белая куропатка. Пользуясь возможностью посетить внутриболотные озера, провели ревизию населения бобров. На самом крупном озере - Русском - обнаружили хатки и следы жизнедеятельности двух бобровых семей. Кроме того, проверили наличие и состояние аншлагов, маркирующих границы заповедника и охранной зоны, инспектировали территорию.

Базой для полевых работ стал кордон Ручьи, расположенный на восточном берегу озера Полисто. Гостеприимная база с домами и баней приютила всех участников экспедиции и создала комфортные условия для работы. Следующий этап экспедиции запланирован на конец апреля – начало мая.

В состав экспедиции вошли опытные полевые биологи: директор Полистовского заповедника Николай Кораблев, Сергей и Екатерина Пажетновы из Центра спасения медвежат-сирот, государственные инспекторы Полистовского заповедника. Главным экспертом выступил известный орнитолог, специалист по соколам и редким хищным птицам Сергей Ганусевич.