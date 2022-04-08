«Единая Россия» и правительство обеспечат выполнение социальных программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме 7 апреля рассказал о выполнении проектов, отраженных в народной программе «Единой России», работу над которой партия вела вместе с правительством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Одним из важных направлений совместной работы «Единой России» и правительства является социальная газификация. По словам Михаила Мишустина, число заявок нa бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров.
«И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано», — сказал он.
Еще одно направление — развитие первичного звена здравоохранения. В прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тысяч единиц медоборудования. Также в субъекты РФ было направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей и 1600 машин скорой помощи. В малые населенные пункты поставлено почти 1,5 тысячи передвижных медицинских комплексов. Там осмотры прошли более 3,5 млн человек.
Рассказал Михаил Мишустин и об обеспечении школьников младших классов горячим питанием. «Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. Говорили об этом недавно нa встрече с фракцией «Единой России». Попросил моего заместителя Татьяну Голикову держать вопрос нa особом контроле», — сказал премьер-министр.
По его словам, в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций. Говоря о планах по капитальному ремонту действующих школ, он заверил, что все задачи будут решены.
На этом работы партии и правительства не заканчивается. Представители фракции «Единой России» адресовали Михаилу Мишустину вопросы, которые больше всего волнуют граждан в связи с введением санкций. В первую очередь, это обеспечение занятости.
Как отметил замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев, в России работало 29 700 иностранных компаний, которые либо ушли с рынка, либо анонсировали уход. Многие российские предприятия теперь ищут новых клиентов и временно испытывают трудности в выплате зарплат. Он попросил озвучить меры, которые предпринимает кабмин для решения этих проблем.
Еще один важный вопрос — обеспечение лекарствами. Из-за введенных санкций и нарушения логистических цепочек из аптек пропали импортные препараты, подчеркнул глава думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов.
«За 10 лет мы построили 40 новых заводов и производим 77% жизненно важных лекарств. Произвели десятки новых лекарств включая вакцины от ковида. Налаживаем поставки из дружественных Индии, Китая. Упрощаем регистрацию, обращение и лицензирование препаратов. В этом году кратно увеличим выпуск альбумина и иммуноглобулина. В 10 раз должна вырасти доля отечественного рынка», — ответил Михаил Мишустин, говоря о стабилизации ситуации.
Также необходимо решить вопрос регулирования цен и создания ажиотажного спроса на товары, считает глава думского комитета по информации Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что нужно бороться с теми, кто пытается нажиться на панических настроениях.
Как отметил премьер-министр, необходимо каждый случай рассматривать отдельно и действовать крайне аккуратно, чтобы не задеть добропорядочных предпринимателей.
«Смотреть, где ингредиентов не хватило, логистика закрыта. Либо это специальные вещи по сговору. Нужно не только следить за ценами, но и использовать поддержку предложения», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Он также поддержал инициативу «Единой России» в сфере продовольственной безопасности — о вовлечении большего количества сельхозземель в оборот. По различным оценкам в России примерно 40 млн га заброшенных сельскохозяйственных земель, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
Поддержку получило и еще одно предложение — по расширению среднего-профессионального образования и дополнительной подготовке кадров. Для этого будет скорректирована программа «Профессионалитет». Ее участники должны быть востребованы в соответствии с реальными потребностями рынка труда, считает первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга.
«Мы перестраиваем проект, чтобы готовить специалистов сразу для работодателя. Создадим производственные центры. План на трехлетку — довести до 210 и соединить их с 300 предприятиями. Запущена программа субсидирования найма молодежи, инвалидов, детей сирот», — отметил Михаил Мишустин.
В заключение он поблагодарил фракцию за совместную работу и ответственность, которую она разделяет при принятии решений.
«Фракция "Единой России" берет эту ответственность. Я честно говорю: не вижу разницы в коллегах, которые приходят из фракции, сотрудниках правительства и органов исполнительной власти. Мы работаем вместе. И дальше будем продолжать вместе работать», — подчеркнул Михаил Мишустин.