Общество

О сроках прихода новой волны COVID-19 предупредили великолучан

Специалисты предупреждают о новой волне COVID-19 уже в мае. Об этом в своем обращении к жителям Великих Лук сообщил глава города Николай Козловский. «Поэтому сейчас самое время вакцинироваться. Особенно важно это для нашего старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями», - отметил руководитель муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По традиции в конце недели Николай Козловский опубликовал информацию по текущей эпидситуации в Великих Луках. Согласно данным на утро пятницы, 8 апреля, на территории Великих Лук с момента начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано 16624 пациента с диагнозом COVID-19.

За последнюю неделю новой коронавирусной инфекцией заразились порядка 70 человек. Прирост пациентов с диагнозом COVID-19 за 7 суток составил 74 человека.

На амбулаторном лечении находится чуть больше 40 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Сейчас наша общая и самая главная задача – завершить прививочную кампанию, а также четко соблюдать график ревакцинации», - подчеркнул Николай Козловский.

Он также напомнил, что вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Великих Луках проводится:

- на базе поликлиники № 1 (ул. Пионерская, д.10);

- в стационарно-выездном пункте в ТЦ «Апельсин» (павильон № 12).

Особо отмечается, что график работы пункта вакцинации в ТЦ «Апельсин» изменился. Сделать прививку здесь можно в будние дни с 10.00 до 17.00, в выходные – с 11.00 до 14.00.

13 апреля с 10:00 до 14:00 в рамках акции «Будь здоров!» на площади Ленина будут работать три передвижных фельдшерско-акушерских пункта, где можно сразу пройти диспансеризацию, в том числе и углублённую, вакцинироваться и ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.

По данным ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» на сегодняшний день вакцинировано против коронавирусной инфекции: первой аппликацией – 37488 чел. (63,98 % от численности подлежащих вакцинации), двумя аппликациями – 35883 чел. (61,24 % от численности подлежащих вакцинации). Ревакцинацию прошли 6895 горожан, сообщил глава Великих Лук.