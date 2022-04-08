Более 150 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки

154 жителя Псковской области вылечились от коронавируса за сутки. Всего выздоровели 104 917 человек, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за день увеличилось на 90 и составило 108 043.
Как сообщалось ранее, скончались 5 жителей Псковской области, всего - 1766.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34131/19
Великие Луки – 16637/13
Бежаницкий район – 1381/0
Великолукский район – 2612/2
Гдовский район – 1903/0
Дедовичский район – 2783/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 983/0
Куньинский район – 963/2
Локнянский район – 1043/0
Невельский район – 4934/5
Новоржевский район – 1146/0
Новосокольнический район – 3110/0
Опочецкий район – 3270/10
Островский район – 5149/5
Палкинский район – 1033/0
Печорский район – 2466/4
Плюсский район – 1709/7
Порховский район – 3791/4
Псковский район – 8703/3
Пустошкинский район – 1318/0
Пушкиногорский район – 1451/0
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2652/3
Стругокрасненский район – 1807/8
Усвятский район – 697/4
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.