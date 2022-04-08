Общество

Современная бактериологическая лаборатория открылась в Великих Луках

Современная бактериологическая лаборатория открылась в великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы 7 апреля. Об этом сообщается на странице Многофункционального медицинского центра «ВКонтакте».

Ранее аналогичная лаборатория располагалась только в Пскове.

Фото здесь и далее: Многофункциональный медицинский центр / «ВКонтакте»

«БАК-лаборатория является одной из важнейших медицинских подразделений. В результате проводимых исследований и выделения возбудителя, осуществляется постановки или уточнение диагноза инфекционного заболевания. Такой метод исследований способствует правильному выбору специфического лечения и определению сроков выписки пациента из стационара», - пояснили сотрудники.

Работу в новой лаборатории, оборудованной высокотехнологичным дорогостоящим оборудованием, начинают квалифицированные специалисты: биолог Любовь Нефедова и фельдшер-лаборант Наталья Морозова.

Вакантны должности врача-бактериолога и фельдшеров-лаборантов. Общее руководство двумя подразделениями осуществляется из Пскова.‍

«Мы уверены, что открытие нового подразделения по проведению бактериологических исследований повысит не только качество оказания медицинской помощи пациентам стационара филиала "Великолукский", но и позволит удовлетворить все запросы населения в южной части региона», - подчеркнули сотрудники лаборатории.

Записаться на исследования или узнать всю интересующую информацию, вы можете по телефону в городе Великие Луки: +7 (81153) 6-88-66, а также на официальном сайте учреждения.