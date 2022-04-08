Общество

Минздрав определит, при каких болезнях можно лечиться в детских медцентрах до 21 года

Пациенты до 21 года смогут лечиться в детских клиниках при наличии у них определенных заболеваний. Соответствующий проект постановления одобрен Кабмином РФ.

Изменения вносятся в положение о Минздраве РФ. Документ предлагается дополнить новой нормой, согласно которой министерство получает право определять перечень болезней, при которых достигшие совершеннолетия пациенты смогут наблюдаться в детских медорганизациях до достижения 21 года.

«Принять проект постановления Правительства РФ по данному вопросу», - цитирует сообщение правительства «Российская газета».

Напомним, в прошлом году правительство РФ разрешило детским онкоцентрам продолжать лечение пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год, чтобы не прерывать терапию. По прежним правилам такие больные после наступления совершеннолетия должны были перейти во взрослую больницу, независимо от состояния и этапа лечения.