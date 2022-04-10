Общество

В Пскове подвели итоги краеведческой олимпиады к 350-летию Петра I

XXIV городская олимпиада школьников «Псков в эпоху Петра I: к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I» торжественно завершилась в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

С приветственным словом к финалистам обратилась депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Как член жюри она пожелала юным исследователям дальнейших успехов в изучении истории Пскова и псковского края. Известный псковский художник и краевед Александр Александров также поздравил участников олимпиады с победами и поблагодарил за интерес к истории малой родины.

Заведующая библиотекой, член жюри олимпиады Людмила Русанова огласила результаты и наградила победителей благодарственными письмами, дипломами и памятными призами (флэш-картами, календарями, ручками).

С музыкальными поздравлениями перед собравшимися выступили учитель музыки Таможенно-правового лицея Светлана Лукашенкина и участник олимпиады, учащийся музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Артур Шайдуров.

Олимпиада проходила в течении шести месяцев с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в три этапа, напомнили в учреждении.

Первый этап – ответы на вопросы (заочно), второй этап - исследовательские творческие работы по предложенной проблематике (заочно), третий - творческие работы (очно, в читальном зале библиотеки). В третий, заключительный, этап перешли авторы десяти лучших работ, они выполняли письменном виде два задания на выбор (оценивались работы по определенным критериям: историческая достоверность, креативность, оригинальность): «экскурсия по петровским местам Пскова» или «путешествие по петровским местам псковского края».

Олимпиада проведена при поддержке управления культуры и управления образования администрации Пскова.

Победительницей олимпиады стала восьмиклассница школы имени Л. И. Малякова Варвара Туманова (научный руководитель - учитель истории Инна Фризина). Дипломы второй степени достались десятикласснице школы №23 Полине Горбачевой (научный руководитель – учитель истории Кристина Воробьева) и десятикласснице школы №13 Ирине Пушпортовой (научный руководитель – учитель истории Людмила Кириллова). Диплом третьей степени получили ученик девятого класса школы №1 имени Л. М. Поземского Андрей Калагин (научный руководитель - учитель истории Юлия Герасимова), ученица 10 класса школы №13 Полина Кириллова (научный руководитель – учитель истории Людмила Кириллова) и ученица 11 класса школы №24 имени Л. И. Малякова Анна Козырева (научный руководитель – учитель истории Инна Фризина).