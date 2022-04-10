Общество

Псковичей предупредили о подстерегающих в быту опасностях

Основными причинами пожаров в быту являются неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Каждым из нас дом или квартира воспринимается, как самое безопасное место: мой дом – моя крепость. Казалось бы, что может случиться там, где все так знакомо и понятно? Однако все не так просто, даже дома нужно быть начеку, ведь различные опасности могут таить в себе даже самые безобидные, на первый взгляд, домашние предметы. Нередко к страшным последствиям приводит банальная невнимательность и неграмотность. Недостаточно тщательное отслеживание рисков возгорания и нарушение правил пожарной безопасности – верный путь к встрече с безумной стихией», – рассказали сотрудники МЧС.

В целях предупреждения пожаров в быту достаточно соблюдать следующие правила:

обязательно оснастить жилище первичными средствами пожаротушения;

постоянно следить за техническим состоянием любого отопительного прибора, поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений;

тщательно следить за состоянием электропроводки и исправностью электрических приборов;

соблюдать меры безопасности при курении;

следить за исправностью газового оборудования;

хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах.

Необходимо помнить, что для обеспечения пожарной безопасности, категорически запрещено:

допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети использовать обогреватели для сушки белья;

использовать для обогрева помещения газовые плиты;

использовать самодельные электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы и топящиеся печи;

применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества.

«К сожалению, жизнь слишком непредсказуема, и даже при строгом соблюдении всех мер предосторожности может возникнуть случайность, которая приведет к пожару», – отметили в управлении.

Если пожар все-таки случился, важно не растеряться и выполнить необходимые действия. При первых его признаках нужно немедленно сообщить о случившемся по телефонам «101» или «112». Самостоятельное тушение пожара допускается только на начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен, уточнили сотрудники МЧС.

При первых признаках пожара необходимо взять с собой ценные вещи и документы, отключить электричество и газ, немедленно покинуть горящее здание (помещение). Оповестить соседей о пожаре, помочь престарелым и инвалидам покинуть опасную зону. Встретить пожарных и проводить их на место пожара.

«Ваша безопасность в ваших руках! Не пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть и жизнь!» – напомнили в управлении.