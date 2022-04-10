Общество

Как одевались псковичи более 200 лет назад, рассказали архивисты

Государственный архив Псковской области опубликовал Указ о введении губернских мундиров от 1784 года. Запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

В апреле 1784 года императрица Екатерина II подписала Указ о введении губернских мундиров.

«Присвоить в каждом наместничестве особые цветы для платья в пользу находящихся там у дел дворянства и гражданства, и в сокращение роскоши, мы ныне рассудили за благо назначить оные цветы по трем полосам Империи нашей, с отменами и различиями для каждой губернии, взаимствованными большей частью из гербов ими употребляемых, как то Сенат наш усмотрит из описания и рисунков при сем прилагаемых, Правительствующий Сенат приказали: приложенное при сем высочайшем указе мундирам описание напечатав разослать при указах с прописанием оного высочайшего указа в Наместнические правления, с приложением при том и рисунка мундира того наместничества, какой до которого принадлежит, и оное описание с рисунком прилагается у сего», – следовало из документа.

Псковская губерния входила в так называемую «северную полосу». А вот и описание мундира: «кафтан светло-синий с малиновыми обшлагами, с тремя пуговицами, воротником и подбоем; камзол палевый, пуговицы белые».

Мундиры образца 1784 года просуществовали 12 лет, отметили специалисты.