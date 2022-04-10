Общество

«Чистые игры» пройдут в Пскове 16 апреля

«Чистые игры» пройдут в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Чистые игры» / «ВКонтакте»

«"Чистые игры" - экологический квест, в ходе которого команды за ограниченное время собирают мусор с природной территории, разделяют и получают баллы в зависимости от количества собранных отходов. Победители награждаются призами!» - рассказали организаторы.

Подарки победителям предоставит партнер мероприятия - псковский завод «Титан-Полимер». В анонсе отмечается, что всех участников «Чистых игр» ждут:

конкурс «Лучшая находка»,

памятные сувениры,

пикник,

позитив и общение.

Проведут мероприятие на пляже в микрорайоне Овсище (берег реки Великой, в районе улиц Отрадной и Ваганова). К участию приглашаются команды до четырех человек. Подробные правила можно узнать по ссылке.

Регистрация команд проходит здесь.