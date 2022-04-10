Общество

Первый этап благоустройства Детского парка в Острове завершится 31 мая

Первый этап благоустройства Детского парка в Острове завершится 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото: администрация Островского района

В этом году реализуется первый этап проекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Детском парке уже установили столбы уличного освещения по периметру территории. Дорожные строители занимаются отведением дренажных вод. Также будет выполнена планировка участка. Все работы по муниципальному контракту должны быть завершены к 31 мая.

Второй этап благоустройства Детского парка предстоит провести в следующем году.