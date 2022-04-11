Почти 90 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

88 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 217 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровели в Псковской области с начала пандемии 105 119 пациента, из них 55 избавились от инфекции за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 774 человек (+4 летальных исхода за сутки).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34202/56
Великие Луки – 16649/9
Бежаницкий район – 1398/1
Великолукский район – 2613/0
Гдовский район – 1904/1
Дедовичский район – 2785/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 985/1
Куньинский район – 964/0
Локнянский район – 1046/0
Невельский район – 4934/0
Новоржевский район – 1147/1
Новосокольнический район – 3111/1
Опочецкий район – 3278/4
Островский район – 5163/4
Палкинский район – 1038/0
Печорский район – 2468/2
Плюсский район – 1709/0
Порховский район – 3807/0
Псковский район – 8708/1
Пустошкинский район – 1321/1
Пушкиногорский район – 1452/1
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2659/4
Струго-Красненский район – 1808/0
Усвятский район – 697/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.