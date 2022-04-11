Общество

Почти 90 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

88 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 217 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели в Псковской области с начала пандемии 105 119 пациента, из них 55 избавились от инфекции за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 774 человек (+4 летальных исхода за сутки).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34202/56

Великие Луки – 16649/9

Бежаницкий район – 1398/1

Великолукский район – 2613/0

Гдовский район – 1904/1

Дедовичский район – 2785/1

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 985/1

Куньинский район – 964/0

Локнянский район – 1046/0

Невельский район – 4934/0

Новоржевский район – 1147/1

Новосокольнический район – 3111/1

Опочецкий район – 3278/4

Островский район – 5163/4

Палкинский район – 1038/0

Печорский район – 2468/2

Плюсский район – 1709/0

Порховский район – 3807/0

Псковский район – 8708/1

Пустошкинский район – 1321/1

Пушкиногорский район – 1452/1

Пыталовский район – 1443/0

Себежский район – 2659/4

Струго-Красненский район – 1808/0

Усвятский район – 697/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.