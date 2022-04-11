Общество

Вопросы предоставления льгот сотрудникам ФСИН обсудили в Пскове

Обеспечение сотрудников ФСИН льготами и реализацию их социальных гарантий обсудили в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского филиала Академии ФСИН России

В работе круглого стола, организованного кафедрой гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, приняли участие представители территориальных органов ФСИН России, профессорско-преподавательский состав и курсанты образовательной организации.

Участники научного мероприятия – практические работники из УФСИН России по Смоленской, Новгородской, Псковской и Тверской областям, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – вместе с преподавателями и учащимися образовательной организации обсудили вопросы, с которыми сталкиваются сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при реализации социальных гарантий.

«Обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей социальными льготами и гарантиями на протяжении длительного периода времени является одной из социально значимых задач государства», – отметил начальник учебного отдела Артем Истомин, открывая мероприятие.

В ходе проведения круглого стола его участники сошлись во мнении, что в настоящее время в Российской Федерации создан комплекс эффективных социальных гарантий, которые призваны обеспечить достойное прохождение службы в уголовно-исполнительной системе и повысить престиж Федеральной службы исполнения наказаний.