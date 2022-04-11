Нового председателя псковского отделения Красного Креста выберут в сентябре

Нового председателя регионального отделения Красного Креста выберут в Пскове в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя регионального отделения РКК Валерия Мишакова.
Выборы нового председателя псковского РКК пройдут во время внеочередной конференции Псковского регионального отделения РКК.
До выборов руководить организацией будет Валерия Мишакова.
Ранее стало известно, что председатель регионального отделения РКК Петр Василевский покинул свой пост. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил его почетной грамотой.