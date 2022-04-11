Общество

Петр Василевский покинул пост председателя псковского отделения Российского Красного Креста

Петр Василевский покинул пост председателя Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: администрация Псковской области

За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и значимый личный вклад в развитие добровольчества и оказания социальной помощи населению области губернатор Михаил Ведерников вручил Петру Василевскому почетную грамоту главы региона.

Михаил Ведерников выразил признательность Петру Василевскому за то, что он посвятил свою профессиональную жизнь благородному делу — помощи людям, и высоко оценил его личную включенность в реализуемые на Псковской земле социально значимые программы и проекты, направленные на охрану здоровья и улучшение качества жизни наиболее уязвимых групп населения.

«Эта награда — заслуга всего коллектива Псковского отделения Российского Красного Креста», — сказал в ответ Петр Василевский.

Отметим, в Псковском отделении Российского Красного Креста Петр Василевский проработал более 36 лет, 16 из которых — в должности руководителя. За эти годы он многое сделал для социально незащищенных граждан, занимался благотворительными проектами, развитием службы милосердия. Петр Василевский - автор и инициатор ряда проектов по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, таких, как «Школа общения», «Мир общения», «Мир общения и надежд», «Мой взгляд», а также программ поддержки пожилых граждан.

Почетная грамота губернатора Псковской области — высшая награда руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Псковской области. Ею награждают граждан Российской Федерации и иностранных граждан, организации и трудовые коллективы за особые заслуги перед Псковской областью, достижение ими высоких показателей при осуществлении государственной, трудовой, общественной и уставной деятельности.