Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска - клещи. Маленькие кровососущие насекомые в последние годы невероятно активизировались. На календаре середина апреля, погода еще не совсем теплая, а уже зарегистрирован первый случай укуса. С ранней весны и до поздней осени клещи становятся источником неприятностей и проблем со здоровьем у сотен псковичей. Если вовремя не заметить присосавшееся насекомое и не принять меры, можно схлопотать серьезную болезнь, например, энцефалит. При этом подцепить клеща можно как в лесу, так и в городском парке.

Старожилы припоминают, что 30-40 лет назад такого разгула кровососущих не было. В чем причина сейчас - недостаточные площади акарицидной обработки? Климат? И как обезопасить себя и домашних животных - прививки? Репелленты? Узкую тему, которая касается широких масс населения, ведущая Любовь Кузнецова обсудит с экспертами.

Трансляция завершена