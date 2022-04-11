Общество

Роспотребнадзор объяснил рост статистики по укусам клещей в Псковской области

Рост статистики по укусам клещей в Псковской области объясняется особенностью фиксации случаев. Об этом в эфире радио «ПЛН.FM» сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Мы учитываем не случаи укуса, а случаи обращения за медицинской помощью. Это две большие разницы. Сейчас помощь медиков стала доступнее - люди стали чаще за ней обращаться. Раньше люди занимались самопомощью и взаимопомощью», - пояснил Александр Нестерук.

Из-за этого «не совсем корректно» сравнивать данные 40-летней давности с текущими показателями.

«Кровососущие были достаточно давно известны, клещевые заболевания были постоянно. <...> Большинство сельских жителей просто снимали клеща и продолжали заниматься делом», - добавил главный санитарный врач региона.