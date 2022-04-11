Общество

Новые ежемесячные выплаты распространятся на 26 тысяч детей Псковской области

Новые ежемесячные выплаты, предусмотренные Указом президента РФ от 31 марта, в Псковской области распространятся на 26 тысяч 185 детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. Такой расчет представлен в проекте регионального закона, разработанном комитетом по социальной защите, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Документ содержит несколько условий. Ребенок должен являться гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на её территории, размер среднедушевого дохода семьи при этом не может превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области на дату обращения. Сейчас этот показатель составляет 12 тысяч 527 рублей.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Стандартная выплата составит 50 % от величины регионального прожиточного минимума для детей, что в абсолютных цифрах равно 6 тысяч 125 рублей. Если после получения дополнительной поддержки от государства размер среднедушевого дохода семьи по-прежнему не превысит прожиточный минимум, выплата на ребенка увеличится до 75 %. Для самых малообеспеченных семей выплата может производиться в размере 100%, что составит 12 тысяч 250 рублей.

На реализацию этих полномочий по предварительным расчётам потребуется более 2,5 млрд рублей. В случае передачи полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты Пенсионному фонду РФ 99 % этих средств поступит в виде субвенции из федерального бюджета. Софинансирование региона составит 1 процент.

Проект закона «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» депутаты областного Собрания рассмотрят 14 апреля. Документ вступит в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.