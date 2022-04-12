Кастинг на участие в конкурсе красоты стартовал в Великих Луках

Кастинг на участие в благотворительном марафоне «Мисс/Миссис Великие Луки 2022» начался в Великих Луках. Мероприятие является региональным этапом конкурса «Мисс Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: организаторы «Мисс/Миссис Великие Луки 2022»
Обязательные условия для желающих принять участие в кастинге конкурса «Мисс Великие Луки 2022»:
Условия для участниц кастинга конкурса «Миссис Великие Луки 2022»:
Главный приз мероприятия - 100 000 рублей в каждой номинации (Мисс и Миссис). Приз победителям вручат в виде сертификата.
По словам организаторов, всех конкурсанток ждут:
«Станьте участницей шоу №1. <...> Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - заверили организаторы.
Узнать подробности или записаться на участие можно в личных сообщениях на странице или по телефону: 8-911-350-19-14.