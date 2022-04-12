Общество

Кастинг на участие в конкурсе красоты стартовал в Великих Луках

Кастинг на участие в благотворительном марафоне «Мисс/Миссис Великие Луки 2022» начался в Великих Луках. Мероприятие является региональным этапом конкурса «Мисс Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: организаторы «Мисс/Миссис Великие Луки 2022»

Обязательные условия для желающих принять участие в кастинге конкурса «Мисс Великие Луки 2022»:

возраст - от 16 до 24 лет,

фотогеничность

желание стать лучшей версией себя.

Условия для участниц кастинга конкурса «Миссис Великие Луки 2022»:

возраст от 24 до 50 лет,

фотогеничность,

приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Главный приз мероприятия - 100 000 рублей в каждой номинации (Мисс и Миссис). Приз победителям вручат в виде сертификата.

По словам организаторов, всех конкурсанток ждут:

номинации на финальном шоу и призы;

мастер-классы,

обучение дефиле, фотопозированию и актерскому мастерству,

работа со стилистами,

профессиональные фотосессии,

участие в показах и светских мероприятиях,

съемка в реалити-шоу,

волшебные преображения,

увлекательная работа с педагогами,

бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию,

умопомрачительный финал в лучшем зале города.

«Станьте участницей шоу №1. <...> Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - заверили организаторы.

Узнать подробности или записаться на участие можно в личных сообщениях на странице или по телефону: 8-911-350-19-14.