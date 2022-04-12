«Экопром» поддержит экоакцию по сбору вторсырья в Пскове

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) поддержит экоакцию по сбору вторсырья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Фото: «Экопром» (ГК Мехуборка)
Предприятие уже не первый год поддерживает экологические акции проекта «Экомышление» для помощи бездомным животным. В этом году, помимо макулатуры, будет приниматься пластик и стекло.
«Куда выбросить стоку старой бумаги, стаканчики из-под йогурта или сметаны, "Тетра Пак" из-под продуктов? Нужно ли мыть стеклянные бутылки и другие упаковки с напитками? Отрывать бумажные или пластиковые этикетки с них? Такие вопросы встречаются, в первую очередь, когда речь заходит о сортировке и вторсырье. Мы сделали небольшую памятку по правилам раздельного сбора. Надеемся, что она поможет вам не только при подготовке к экоакции, но и в повседневной жизни, сделав ежедневный процесс сортировки понятнее и проще», – рассказали специалисты.
Вторсырье можно будет сдать 15 и 16 апреля с 10:00 до 15:00 в пункты приема на парковках:
Средства, вырученные от передачи вторсырья на переработку, пойдут на покупку продуктов для подопечных животных зоозащитной организации «Шанс» и «Лесопилка».
«За всем приедет автомобиль филиала ООО "Экопром" (ГК Мехуборка) с ярко-оранжевой наклейкой "Вторсырье" на левом борту», – указали специалисты.