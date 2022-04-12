Общество

В каком возрасте псковичам легче устраиваться на работу, рассказали эксперты

Псковичам искать работу проще всего в возрасте от 30 до 35 лет, сложнее всего - в 54-56 лет. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, с наименьшими сложностями в трудоустройстве сталкиваются псковичи от 30 до 35 лет: их средние оценки трудностей поиска работы составляют 5,8 балла из 10. К примеру, совсем молодые соискатели в Пскове, большинство из которых вышли на рынок труда впервые, оценили сложности трудоустройства на 7,3 балла.

Больше всего же сложностей в трудоустройстве видят псковичи 54-56 лет: в среднем 8,7 балла из 10 возможных. У более зрелых соискателей устройство на работу уже вызывает чуть меньше сложностей (8,1 балла у тех, кто преодолел 60-летний рубеж).

Для мужчин наиболее беспроблемный возраст для устройства на работу - это 30-32 года (5,2 балла), для женщин - 33-35 лет (5,1 балла). Наиболее сложный же период для мужчин - 54-56 лет (8,5 балла), для женщин - 54-59 лет (8,4 балла). На протяжении практически всего карьерного пути женские оценки сложностей трудоустройства превышают мужские: исключение составляет лишь возраст с 33 по 35 лет и старше 60 лет, потому что в эти периоды женщины тревожатся по поводу трудоустройства меньше мужчин.