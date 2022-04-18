Общество

Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа о мотивации вступить в структуру

При Псковском областном совете профессиональных союзов действует его молодежный совет. Чем занимается эта структура, как формируется ее состав и что привлекает молодежь Псковской области в перспективе стать членом совета, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

— Молодежный совет Псковского областного совета профессиональных союзов — что это за структура, чем она занимается и кто в ней состоит?

— Молодежный совет входит в состав Псковского областного совета профсоюзов. У нас разработано свое положение. В своей деятельности мы также руководствуемся законодательством РФ, уставом Федерации независимых профсоюзов России, съездами, генсоветами и так далее. В каждом территориальном объединении есть молодежные советы, они подчиняются областным отраслевым профсоюзам.

Количество участников может быть разным. Каждый обком выделяет по своему члену профсоюза. Он должен быть активистом, членом профсоюза в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Молодежный совет имеет свой годовой план. Сначала мы его утверждаем на полгода, потом на год. И по этому плану мы работаем, проводим мероприятия или участвуем в них.

— Кто и как может попасть в совет? На что вы обращаете внимание при отборе кандидатов?

— Кандидаты отбираются на президиумах, а еще с 2006 года на наших туристических базах «Пушкиногорье» и «Алоль» проводится школа профсоюзного молодого лидера — там активисты проявляют себя в наших разнообразных мероприятиях.

Главное, чтобы человек был активный, целеустремленный, трудолюбивый, хотя бы в общих чертах знал, что такое профсоюз. Уже тогда председатели «первичек» направляют ходатайство на председателей обкомов, а они — на нашего председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Иванова Игоря Олеговича. И уже после совместно со мной, председателем молодежного совета, принимается решение о включении кандидата в его состав. Сегодня наша численность в Пскове — 15 человек, два человека у нас в декрете, но из структуры они не выходят. Еще у нас есть совет в Великих Луках, в нем состоят 20 человек. Его курирует Наталья Григоркевич. Мы проводим мероприятия и совместно с ними.

— Расскажите о наиболее значимых мероприятиях, в которых Молодежный совет Псковского облсовпрофа принял участие за последние полгода?

— В декабре у нас был «Стратегический резерв 2021». Его проводит Федерация независимых профсоюзов России для молодежного актива, для членов профсоюза, для молодежных советов. Собираются все территориальные организации со всей России. По отборочному туру организационный комитет выявил лучших, после их собрали в городе Казани. От нас туда отправилась Кристина Черная. Еще должна была поехать Ирина Калинина, но она по семейным обстоятельствам не смогла. В общем, от Псковской области туда прошли два человека, они получили дипломы.

Также с декабря по январь мы проводили акцию «Подари ребенку праздник». Дарили сладкие подарки, канцелярию, предметы личной гигиены. Было у нас и внутреннее мероприятие в честь Дня студента — совместное с председателем профсоюза ПсковГУ Аленой Козловой.

В марте было возложение цветов к памятнику 6-й роты — это мероприятие мы проводим каждый год. Также в марте представитель, бывший председатель молодежного совета Нина Антипова ездила в Великий Новгород на профессиональное обучение, чтобы в дальнейшем обучать нашу молодежь (сейчас она уже куратор, поскольку вышла из возраста членства в совете).

Также с 28 по 31 марта в Москве проходил всероссийский форум по молодежной политике, проводила его Федерация независимых профсоюзов России. Это была подготовка к 1 мая. Задачами форума были формирование лидерских качеств у председателей молодежных советов, также там проводились занятия по информационной политике. Такое внимание цифровизации, поскольку 2022 год объявлен Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.

— Может ли молодежный совет принимать какие-либо решения самостоятельно, без участия старших коллег? В каких вопросах?

— Вопросы мы согласовываем с руководством. Самостоятельно решаем только внутренние вопросы, проводим заседания, мероприятия. Но все они также проходят по согласованию с руководством. Скоро, например, будем проводить субботники, убирать территорию наших организаций.

— Как считаете, почему к вам в совет приходит молодежь? Причина состоит больше в социальной значимости структуры или в разнообразности повестки и интересных мероприятиях, которые увлекают молодых людей?

— Наверное, в молодежный совет идут и за тем, и за другим. Мы все работаем на общественных началах. У всех есть семьи, есть работа и свои дела, но здесь (в совете - ред.) можно и продвигаться по карьерной линии. Простой рабочий, вступая в молодежный совет, обучается, у нас идет развитие личности. От простого члена профсоюза можно продвинуться даже до председательской должности. Как, например, Игорь Олегович. Сначала он был просто членом профсоюза, потом вошел в молодежный совет, стал председателем молодежного совета, а в итоге достиг председательской должности облсовпрофа.

Похожий путь и у Анжелики Николаевной Шундер — она была обычным членом профсоюза, потом была членом молодежного совета, заместителем председателя обкома здравоохранения, а сейчас она - председатель обкома здравоохранения. Наверное, статус, социальное положение, карьера — все это тоже влияет.

Ну, и также молодежи, наверное, интересна возможность разнообразно проводить время. У нас проходят различные обучающие мероприятия — по охране труда, по юридической консультации, связанные с отдыхом и оздоровлением, есть выездные мероприятия, например, турслеты. Можно завести новые знакомства. Все это, думаю, актуально для молодежи.

Беседовала Ксения Иванова