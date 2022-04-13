Общество

Акт осмотра концлагеря в Печорском районе обнародовали псковские архивисты

Специальная комиссия в апреле 1945 года выезжала в Печорский район, где в годы Великой Отечественной войны находился концлагерь. По итогам выезда комиссия составила акт осмотра, сообщили сотрудники Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

«Осмотрели в Загоринской волости Эстонской ССР на хуторе, принадлежавшем гражданину Валль Ивану Петровичу», - дано территориальное определение места. Площадь лагеря достигала 1440 квадратных метров.

«На этой площади строений не существовало и заключенные содержались под открытым небом. В 1941 году, в августе месяце, из гор. Пскова немцы привели в этот лагерь около 3000 человек, и полуодетых долгое время держали под открытым небом, по показаниям свидетелей Вякк и Гаврилова, около двух месяцев, заключенные должны были спать на земле в холодное время. Немцы охраняли лагерь, вооруженные пулеметами. Свидетельница Вякк Анастасия Семеновна подтвердила, что она видела, как немцы расстреляли двух человек на глазах заключенных. Заключенных морили голодом и передача продуктов не допускалась», - говорится в материалах.

Есть и еще одна деталь в описании лагеря: «…со всех четырех сторон устроена десятиметровая полоса, и в случае захода заключенного в запретную зону он обстреливался из пулемета».