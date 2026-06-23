В Пскове закрасили более 50 граффити с рекламой наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями трудовых отрядов подростков и волонтерами антинаркотического движения организовали профилактическое мероприятие по ликвидации незаконной рекламы наркотиков в областном центре. Всего было закрашено более 50 граффити с незаконной рекламой наркотических средств, сообщили в УМВД.

Фотографии управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области

В УНК УМВД России по Псковской области и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сообщают о том, что на стенах домов, заборах и других сооружениях периодически появляются надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. И эта информация не остается без внимания органов внутренних дел.

Вооружившись кистями и красками, полицейские и «ТОПовый десант» в Пскове закрасили более 50 граффити с незаконной рекламой наркотических средств.