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В Пскове закрасили более 50 граффити с рекламой наркотиков

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями трудовых отрядов подростков и волонтерами антинаркотического движения организовали профилактическое мероприятие по ликвидации незаконной рекламы наркотиков в областном центре. Всего было закрашено более 50 граффити с незаконной рекламой наркотических средств, сообщили в УМВД. 

Фотографии управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области

В УНК УМВД России по Псковской области и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сообщают о том, что на стенах домов, заборах и других сооружениях периодически появляются надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. И эта информация не остается без внимания органов внутренних дел.

Вооружившись кистями и красками, полицейские и «ТОПовый десант» в Пскове закрасили более 50 граффити с незаконной рекламой наркотических средств.

 
«Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем жителям региона, в том числе подросткам и молодежи, не встать на опасный путь наркозависимости!» — подчеркнули участники мероприятия.
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