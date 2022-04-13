Общество

Пять белорусских коров без документов задержали в Псковской области

Пять белорусских коров вернули в Беларусь из-за отсутствия необходимых документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхоза.

В минувшие выходные Северо-Западным межрегиональное управление Россельхознадзора в деревне Лобок Невельского района провело ветеринарный контроль 5 голов крупного рогатого скота, которые перевозились в неспециализированном автотранспортном.

В ходе проведения ветеринарного контроля выяснилось, что коровы перемещались с территории Республики Беларусь в город Остров без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, результаты проведенных исследований, вакцинаций и обработок. Также отсутствовали средства идентификации - бирки, выщипы, клейма.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства животные перевозились в неспециализированном транспорте без воды и корма, с подстилкой из соломы, были не привязаны. Их маршрут не согласовали с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение 5 сельскохозяйственных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили. Специалисты Россельхознадзора оформили акт о возврате «живого» груза в Республику Беларусь.