Общество

Трое псковичей поделились историями расставания с супругами

День бывших супругов отмечается 14 апреля. Несмотря на стремление каждого выйти замуж или жениться один раз и навсегда, бывают ситуации, когда решение расстаться становится единственным выходом.

В этот день редакция ЦДИ нашла три душещипательных истории, которые произошли во время расставания пар. Так, одна из них после развода делила кота, другая - эмбрион. А псковичка Ирина, расставшись с мужем, потребовала у того компенсацию за ночные пробуждения от его храпа, обосновав ее тратами на лекарства и подорванной нервной системой.

Тем же, у кого остались теплые и доверительные отношения с бывшими супругами, советуют использовать сегодняшний день как повод сказать слова благодарности за все то, что было в совместной жизни хорошего.