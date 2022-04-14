Общество

Восьмой том книги «Солдаты Победы» об островичах-фронтовиках подготовили к изданию

Издание восьмого тома историко-документальной книги «Солдаты Победы» подготовили в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

«Благодарю всех, кто работал над рукописью, собирал фотоматериал, изучал документы и обрабатывал информацию. Вы сделали очень важное дело, которое станет местным историческим наследием, славной страницей летописи нашего района, хранилищем судеб уроженцев островской земли, защищавших родину в кровопролитной борьбе с фашизмом и вернувшихся живыми с войны», – сказал Дмитрий Быстров на заседании рабочей группы.

По словам заместителя главы администрации Островского района Ларисы Ивановой, под общим руководством главного редактора многотомника «Солдаты Победы» Николая Никитенко на протяжении долгого времени проводилась тонкая, кропотливая работа, чтобы не забыть никого из островичей фронтового поколения, кто боролся с немецко-фашистскими оккупантами.

«В результате собрали добротный, качественный материал, отражающий детали фронтовой биографии каждого из 959 человек. Он подготовлен к верстке, после чего будет отправлен в тираж», – сообщила Лариса Иванова.

Среди тех, кто внес свой вклад в дело подготовки островского тома книги «Солдаты Победы», находятся: Военный комиссариат города Острова, Островского, Палкинского, Пыталовского районов, районные отделения Пенсионного фонда, соцзащиты, МУП ПЖРЭУ, архивный отдел администрации Островского района, ЗАГС, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района, а также работки СМИ, библиотек, музея, главы сельских поселений, педагоги и учащиеся образовательных учреждений, родственники фронтовиков и активные жители.

На заседании редколлегии выступила работавшая над вступительной статьей к тому старший научный сотрудник Военно-исторического музея Псковской области Ирина Никифорова. Она познакомила присутствующих с подробностями поэтапной работы по поиску и систематизации материала к будущему изданию, где большую роль сыграла методист библиотеки Ольга Семендяева.

«Порой случалось, что из обезличенной, второстепенной информации, благодаря связной работе всей рабочей группы, появлялся собирательный образ конкретного человека и уже по нему комплектовались необходимые сведения и подтверждающие документы», – отметила Ирина Никифорова.

Лариса Иванова проинформировала, что составлен список из 317 человек – близких родственников фронтовиков – на получение восьмого тома книги «Солдаты Победы». При этом она подчеркнула, что работа по увековечиванию памяти уроженцев Островского района – участников Великой Отечественной войны, по которым еще собрано недостаточно достоверных сведений, будет продолжена.