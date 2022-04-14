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Общество

Псковских студентов заинтересовали вакансии на таможенных постах

14.04.2022 19:42|ПсковКомментариев: 0

Псковские таможенники выступили перед студентами Псковского государственного университета в рамках «Недели карьеры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Будущие юристы, специалисты таможенного дела и IT-сферы смогли узнать о деятельности Псковской таможни «из первых уст». Сотрудники кадровой службы выступили перед молодежной аудиторией, рассказали о задачах и функциях таможенных органов, о структуре Псковской таможни и о трудоустройстве.

«Студенты смогли задать интересующие их вопросы и услышать исчерпывающие ответы», – отметили в таможне. 

Наибольшее количество вопросов прозвучало о процедуре трудоустройства в таможню. Выпускников старших курсов интересовали вакансии на постах.

«Сотрудникам таможенных постов предоставляются все социальные гарантии, Заработная плата - от 40 000 рублей; присваивается специальное звание. При выслуге срока службы не менее 20 лет предоставляется право выхода на пенсию. Что касается службы на таможенном посту пункта пропуска Бурачки, то на этом посту действует сменный график работы "сутки через трое", с 9:00 утра до 9:00 следующих суток», - пояснил начальник отделения подготовки кадров таможни Сергей Ларионов.

Доставка должностных лиц до всех таможенных постов осуществляется транспортом таможни, добавил он.

Сотрудники таможни рассказали, что подбор кандидатов на вакансии осуществляется на основании комплекта документов при соответствии кандидата квалификационным и специальным требованиям. Документы следует предоставлять заранее, так как для их проверки требуется определенное время.

«Организованные с таможенниками встречи в таком формате позволяют студентам сделать осознанный выбор будущей профессии, оценить свои способности. О востребованности прямого разговора с представителями таможенного органа свидетельствуют внимание и заинтересованность слушателей», – говорится в сообщении.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по номерам телефонов таможни: 692-400, 692-370 (понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00, пятница: с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 13:48); по адресу: Псков, улица Воровского, 20.

Информация о вакансиях размещается на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Таможни\ Псковская таможня\ Госслужба», а также в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» на сайте «Работа в России».

Теги: #Псковская таможня #вакансия #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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