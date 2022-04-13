Общество

Константин Болотин: Конкурс «Чистый Псков» позволяет привлечь к уборке новых людей

Конкурс «Чистый Псков» позволяет привлечь к уборке тех жителей, которые ранее не принимали участие в благоустройстве и озеленении города. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

«Я к проведению такого конкурса отношусь положительно, такие мероприятия поощряют участие наших жителей в общественных работах, приобщают их к наведению чистоты в городе и, более того, позволяют привлечь к уборке других жителей, которые раньше пассивно к этому относились», - заметил Константин Болотин.

Он добавил, что «Горводоканал» традиционно принимает участие в месячнике по уборке города. В этом году сотрудники предприятия планируют очистить от мусора берег реки Великой. Константин Болотин планирует проводить субботники и в своем округе.

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«Я уже сделал обращение в управляющую компанию для выбора территории для уборки. Они подготовили перечень территорий, которые необходимо убрать, сейчас идет закупка инвентаря. В 20-х числах апреля мы выйдем на уборку», - добавил депутат.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.