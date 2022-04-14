Общество

Компьютерной грамотности начали обучать псковских пенсионеров

Региональное отделение Союза пенсионеров России по Псковской области приступило к обучению пожилых людей из Пскова и Великих Лук навыкам компьютерной грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

По словам руководителя университета третьего возраста Светланы Мельничук, обучение проходит в соответствии с программой мероприятий «Союза пенсионеров России» на этот год, направленных на предоставление услуг в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия проходят на площадке учебного центра «Псков». Программа рассчитана на 32 часа.

Слушатели получат знания о компьютере, ознакомятся с работой в системе Windows, научатся в Word создавать новый документ, работать с официальными интернет-порталами и так далее. В апреле уже обучились 35 представителей старшего поколения, в том числе 17 пенсионеров из Великих Лук.

Как отметили в региональном отделении СПР, обучающиеся благодарны за такую возможность пополнить свои знания навыками компьютерной грамотности и идти в ногу со временем. Обучение планируется продолжить осенью. Записаться можно по телефонам: 69-65-92, 75-24-40.