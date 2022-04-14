Общество

Татьяна Голикова провела с регионами совещание по модернизации школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи принял участие в совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которое прошло сегодня, 14 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, заседание посвятили строительству детских садов, школ, а также реализации программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Вице-премьер отметила, что по поручению президента Владимира Путина к 2025 году должно быть построено не менее 1,3 тысячи школ. «Наша задача - обеспечить создание современных условий для получения качественного образования для всех наших учеников, независимо от места проживания», - подчеркнула Татьяна Голикова и добавила, что до конца 2022 года предусматривается строительство 284 школ на 204 тысячи мест.

Она также обратила внимание на задачу по обеспечению доступности дошкольного образования. Татьяна Голикова подчеркнула, что все принятые обязательства по вводу в эксплуатацию школ и детских садов должны быть исполнены.

«Правительством с целью оказания поддержки регионам в феврале текущего года на объекты системы образования выделено 19,2 миллиарда рублей дополнительно. В совокупности за 2022–2024 годы в федеральном бюджете предусмотрено 43,8 миллиарда рублей», — сказала она.

С этого года по поручению президента, напомнила вице-премьер, стартовала программа капитального ремонта школ, на которую предусмотрено ежегодно 66,9 миллиарда рублей. В этом году планируется отремонтировать более 1,6 тысячи школ. Сейчас с регионами все соглашения заключили, средства довели в установленном порядке.

Напомним, в Псковской области при поддержке президента и правительства Российской Федерации, по линии национальных проектов и профильных государственных программ, планируется провести масштабную модернизацию региональной системы образования. Так, например, ведется строительство двух общеобразовательных школ в Пскове и одной в Великих Луках. Кроме того, идет подготовка проектно-сметной документации, решаются земельные и имущественные вопросы по строительству четырех школ в приграничных муниципалитетах - Гдовском, Пыталовском, Печорском и Себежском районах.

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» проведут капитальные ремонты 33 образовательных учреждений в 12 муниципалитетах. Речь идет как о крупных школах вместимостью до 1 200 учеников, так и о малокомплектных и специальных учебных заведениях, где обучаются не более 100 человек.