Общество

Обстоятельства гибели ребенка у пруда в Порховском районе выясняют следователи

Обстоятельства гибели ребенка у пруда в Порховском районе выясняют следователи, сообщает официальный телеграм-канал СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в пруду около частного дома в Порховском районе тела ребенка поступило в правоохранительные органы 13 апреля. У ребенка имелись признаки асфиксии при утоплении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 13 апреля 2022 года, когда маленькая девочка, которой не было трех лет, самостоятельно вышла из дома, пока ее родители занимались домашними делами. В этот момент она наступила на лед, которым наполовину был покрыт пруд, провалилась и утонула. Когда родственники спохватились, было уже поздно.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.