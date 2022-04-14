Общество

Курсанты псковского филиала академии ФСИН познакомились с работой следственного изолятора

Курсанты псковского филиала академии ФСИН познакомились с работой следственного изолятора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках учебного процесса следственный изолятор № 2, расположенный в городе Великие Луки, посетили курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России. Будущим офицерам рассказали о порядке приема подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО, условиях их содержания и местах производства следственных действий.

В ходе занятия курсанты узнали об особенностях содержания заключенных под стражу людей и осмотрели камерные помещения, где они содержатся. Кроме того, обучающиеся посетили дежурную часть, отряд по хозяйственному обслуживанию, столовую, банно-прачечный комплекс, ознакомились с условиями несения службы сотрудниками отдела охраны учреждения.

«Практические выезды в подразделения уголовно-исполнительной системы играют ключевую роль в процессе обучения курсантов, поскольку они должны не просто представлять теоретически, но и на практике узнать специфику той профессии, с которой они решили связать свою дальнейшую жизнь», - отметил начальник СИЗО-2 Александр Степанеев.

Завершением выездного занятия стала экскурсия в краеведческий музей города Великие Луки, где для гостей прочитали лекцию о подвиге Александра Матросова и других героях Великой Отечественной войны - уроженцах Великих Лук и Великолукского района.