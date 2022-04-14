Общество

Возможность заниматься в кружках появилась у 3,5 тысяч псковских школьников

3,5 тысячи школьников получили возможность заниматься в различных кружках в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Пскове были созданы новые места в образовательных учреждениях для дополнительного обучения детей. У 3,5 тысяч школьников появилась возможность заниматься в различных кружках», - рассказал Борис Елкин.

Сити-менеджер отметил, что стремительный рост жилищного строительства на Дальнем Завеличье и в Псковском районе привел к увеличению потребности в образовательных учреждениях. В связи с этим на улице Юбилейной началось строительство новой школы на 825 мест, а также заключен контракт на возведение школы на 525 мест на улице Киселева.

«Строительство новых школ позволит сократить количество обучающихся во вторую смену. В прошлом году также началась реконструкция Псковского технического лицея. Объект культурного наследия находился в плачевном состоянии», - добавил глава администрации.