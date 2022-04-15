Общество

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области

81 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 108 564, сообщает официальный телеграм-канал региона.

При этом выздоровели еще 133 человека (всего - 105 600), четыре пациента скончались (всего - 1791).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях:

Псков – 34281/14

Великие Луки – 16701/14

Бежаницкий район – 1407/3

Великолукский район – 2618/2

Гдовский район – 1928/1

Дедовичский район – 2800/8

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 988/1

Куньинский район – 964/0

Локнянский район – 1047/0

Невельский район – 4950/3

Новоржевский район – 1150/0

Новосокольнический район – 3114/2

Опочецкий район – 3295/2

Островский район – 5183/8

Палкинский район – 1058/0

Печорский район – 2471/1

Плюсский район – 1712/0

Порховский район – 3835/6

Псковский район – 8723/5

Пустошкинский район – 1330/2

Пушкиногорский район – 1453/0

Пыталовский район – 1446/3

Себежский район – 2663/0

Стругокрасненский район – 1813/0

Усвятский район – 706/6

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.