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Общество

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области

15.04.2022 12:25|ПсковКомментариев: 0

81 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 108 564, сообщает официальный телеграм-канал региона.

При этом выздоровели еще 133 человека (всего - 105 600), четыре пациента скончались (всего - 1791).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях:

Псков – 34281/14
Великие Луки – 16701/14
Бежаницкий район – 1407/3
Великолукский район – 2618/2
Гдовский район – 1928/1
Дедовичский район – 2800/8
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 988/1
Куньинский район – 964/0
Локнянский район – 1047/0
Невельский район – 4950/3
Новоржевский район – 1150/0
Новосокольнический район – 3114/2
Опочецкий район – 3295/2
Островский район – 5183/8
Палкинский район – 1058/0
Печорский район – 2471/1
Плюсский район – 1712/0
Порховский район –  3835/6
Псковский район – 8723/5
Пустошкинский район – 1330/2
Пушкиногорский район – 1453/0
Пыталовский район – 1446/3
Себежский район – 2663/0
Стругокрасненский район – 1813/0
Усвятский район – 706/6
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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