Общество

Павла Дроздова не стали награждать благодарностью Псковской гордумы

Вопрос о награждении краеведа и общественника Павла Дроздова благодарственным письмом Псковской городской Думы сняли с повестки очередной 64-й сессии гордумы шестого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос был одним из самых тяжелых на данном комитете (по социальным вопросам, молодежной политике и туризму городского парламента – ред.). Я, прежде чем пробросить представителей комитета снять этот вопрос с повестки, внимательно ознакомиться с представленными документами, которые до этого получили положительную оценку. В документах было разночтение», - заметил депутат Федор Постнов.

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По словам депутата, Павел Дроздов является членом общественной палаты города Пскова и должен приставлять юридические лица, которые зарегистрированы на территории города. При этом, в частности, в Пскове отсутствует общественная организация морских пехотинцев «Тайфун», которую, по документам, представляет Павел Дроздов. Другая общественная организация - «Историческая память» - была ликвидирована Минюстом. Разночтения, по словам Федора Постнова, замечены и по другим вопросам.

Решение снять вопрос с повестки сессии поддержал 21 депутат, 1 человек воздержался.