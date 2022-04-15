Общество

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградят четырех человек

Медалями «За заслуги перед Псковом» наградят четырех горожан. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования, заслуги в воспитании подрастающего поколения медалью наградят директора средней общеобразовательной школы №12 Виктора Аксенова.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы здравоохранения города медаль «За заслуги перед Псковом» получит заведующая кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Псковской городской больницы Ирина Вязьменова. С инициативой о ее награждении выступили коллеги медика.

Такие же медали вручат председателю городской общественной организации «Федерация футбола города Пскова» Владимиру Косогову и директору спортивной школы «Ника» Константину Чижову.

Решения о награждении заявленных кандидатов депутаты поддержали в ходе тайного голосования.