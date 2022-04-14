Общество

Четверых псковичей предложили наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

Заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы состоялось в среду, 13 апреля, под председательством Федора Постнова. В основной повестке дня значилось семь вопросов, в частности, о награждении четверых псковичей медалью «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Так, депутаты рассмотрели вопрос о награждении за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования, заслуги в воспитании подрастающего поколения медалью «За заслуги перед Псковом» директора средней общеобразовательной школы №12 Виктора Аксенова.

«Эта школа расположена на моем избирательном округе, мы часто и плодотворно взаимодействуем. Там очень теплая атмосфера, теплые отношения с учениками и их родителями, сплоченный педагогический коллектив», - отметила депутат по округу №13 Галина Неваленная.

Аналогичное предложение поступило и в отношении заведующей кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Псковской городской больницы Ирины Вязьменовой. Коллеги обратились с просьбой наградить ее медалью «За заслуги перед Псковом» за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы здравоохранения города.

Выступая перед членами комитета по социальным вопросам, они рассказали, что Ирина Вязьменова работает в городской больнице уже 42 года, активно участвовала в создании первого в области кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии и реанимации, самоотверженно трудилась во время перепрофилирования городской больницы в COVID-госпиталь.

Также члены комитета обсудили вопросы о награждении благодарственными письмами городской Думы председателя общественной организации «Федерация футбола города Пскова» Владимира Косогова, директора спортивной школы «Ника» Константина Чижова и врача-ортодонта Псковской стоматологической поликлиники Елены Уситвиной, почетными грамотами ПГД - медсестры Любови Цпляевой и старшей медсестры Ксении Шенкнехт-Дегтяревой, работающих в том же медучреждении.

В дополнительной повестке заседания значилось два вопроса - о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» председателя городской общественной организации «Федерация футбола города Пскова» Владимира Косогова и директора спортивной школы «Ника» Константина Чижова.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить в повестку дня очередной сессии ПГД все вопросы, рассмотренные в ходе заседания.