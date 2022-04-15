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Общество

Народные дружины в Пскове отмечают 10 лет со дня образования

15.04.2022 15:09|ПсковКомментариев: 0

В актовом зале УМВД России по городу Пскову прошло торжественное собрание, посвященное 10-летию образования народных дружин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города. 

Фото здесь и далее: пресс-службе администрации города Пскова

В мероприятии приняли участие председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Владимир Воробьев, члены штаба народных дружин, командиры народных дружин и представители городской полиции.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин в своем приветственном слове поблагодарил дружинников за их активную гражданскую позицию, самоотверженный труд и содействие в работе сотрудникам полиции.

Слова признательности за помощь в патрулировании на улицах города и обеспечении безопасности прозвучали в адрес дружинников и от председателя комитета по делам ГО и ЧС Владимира Воробьева.

Представители народных дружин, достигшие наилучших результатов в своей деятельности, получили благодарственные письма от администрации города Пскова, руководства городской полиции и военного комиссариата.

В администрации добавили, что в настоящее время на территории города функционируют четыре народные дружины: «Центр», «Завеличье», «Запсковье», «По безопасности дорожного движения».

Теги: #псков #полиция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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