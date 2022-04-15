Общество

Как удастся повысить уровень жизни семей с детьми, рассказала Елена Бибикова

На совещании, прошедшем в Совете Федерации, обсудили вопросы расширения возможностей использования материнского (семейного) капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сенатор Елена Бибикова.

По ее словам, в совещании участвовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства, Счетной палаты, Пенсионного фонда и Генпрокуратуры.

В ходе встречи обсуждалась возможность направления средств маткапитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, на оплату строительства жилья по договору долевого участия при приобретении у физического лица, а также на улучшение жилищных условий, включая возможность по газификации жилья.

«Также обсудили вопросы оптимизации порядка использования средств маткапитала на приобретение товаров и услуг на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, обратили внимание на необходимость информирования семей о возможностях использования маткапитала», - сообщила сенатор.

«Такие варианты использования маткапитала позволят повысить уровень жизни семей с детьми и решат давно назревшие проблемы», сообщила Елена Бибикова. Она отметила, что данные вопросы будут в центре внимания для законодательного регулирования, совместно с отраслевыми министерствами, в ближайшей перспективе.

«За время реализации программы в стране выдано 12 миллионов 300 тысяч сертификатов на маткапитал. И распоряжений уже по представленным заявлениям на 10 апреля этого года - 10,5 миллионов. Объем средств по ним составляет около 3,5 триллиона рублей», - рассказала сенатор.

В настоящее время размер маткапитала при рождении первенца составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка сумма увеличивается на 168 тыс. 616 руб. и составляет 693 тыс. руб. Самые популярные направления использования средств маткапитала - улучшение жилищных условий и оплата ипотеки.