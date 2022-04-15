Общество

Судебные приставы сохранили прожиточный минимум почти 1400 псковичам

Судебные приставы Псковской области сохранили деньги в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений 1390 должникам с 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В качестве одной из мер поддержки граждан судебные приставы Псковской области рекомендуют должникам воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Это право у должников появилось с 1 февраля.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав-исполнитель вынесет соответствующее постановление, которое направит в банк, по месту работы или месту получения пенсии для последующего исполнения.

При этом ограничение размера удержания из заработной платы и других доходов должникане применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.