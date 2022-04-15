Общество

Губернатор ответил на жалобы родителей воспитанников псковского детского сада

Губернатор ответил на жалобы родителей воспитанников псковского детского сада в микрорайоне «Псковкирпич». Свой комментарий глава региона дал в еженедельном обращении.

Основными темами для обращения к губернатору у родителей стали плохое состояние детской площадки и разрушенный забор вокруг детского сада, а также отсутсвие в учреждении медицинского работника и музыкального педагога.

По предварительным оценкам, на приведение в порядок детской площадки и ограждения потребуется около 2,5 миллионов рублей, рассказал Михаил Ведерников. Кроме того, потребуется проектная документация для строительства нового забора. Последним вопросом уже занимается руководство детского сада. «А мы с городом будем изыскивать финансовые возможности на эти работы», - добавил губернатор.

Медицинский работник в учреждении есть, отметил глава региона. Это фельдшер скорой помощи, который работает в детском саду по совместительству. «Возможно, в какой-то момент специалиста не застали на рабочем месте. С этого дня у фельдшера будет четкий график, который будет висеть на информационном стенде», - сказал Михаил Ведерников.

Сложности возникли с поиском музыкального работника из-за удаленного расположения детского сада. Тем не менее, специалиста удалось найти - теперь в саду по совместительству будет работать преподаватель из другого учреждения. С мая у воспитанников возобновятся занятия по музыке.