Общество

Профсоюзы обратились в Минтруд по вопросу присвоения звания «Ветеран труда»

Председатели отраслевых профсоюзов обратились в адрес Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с просьбой о внесении изменения в действующий порядок награждения ведомственным знаком отличия, медалью «Трудовая доблесть». Эта медаль дает право на присвоение звания «Ветеран труда», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Из-за сложностей в получении этого ведомственного знака отличия многие простые работники, которые заслуживают получения звания «Ветеран труда» его получить не могут, отметили в псковском профсоюзе.

В письме содержится предложение в качестве доступного для простых работников ведомственного знака отличия определить Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ, которая и будет основанием для присвоения звания «Ветеран труда».

«У нас очень много работников, которые долго и плодотворно работают на вредных и тяжелых производствах. Работников, которые по праву заслуживают присвоения почетного звания "Ветеран труда". При этом усложнять процедуру получения заслуженного звания, на мой взгляд, не совсем целесообразно. И в данном случае это здоровая и вполне оправданная инициатива», – отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.

По его словам, этот вопрос назрел уже давно.

«Если раньше рабочие имели возможность получить звание Ветерана труда, то с 2016 года Минпромторгом было принято решение сократить количество претендентов путем усложнения процедуры. Получилось, что перестарались и наши отрасли, входящие в Минпромторг, стали получать звания в несколько раз меньше, чем по другим отраслям. Я поднимал этот вопрос на съезде и результат мы сейчас видим. Надеемся получить положительный ответ. Для работников действительно важных отраслей это серьезный вопрос», – добавил председатель.