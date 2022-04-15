Общество

Псковских пенсионеров научат пользоваться онлайн-сервисами

Как пользоваться государственными онлайн-сервисами псковские пенсионеры могут узнать в новом разделе на сайте Пенсионного фонда России «Азбука интернета». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Пенсионный фонд России и «Ростелеком» подготовили новый раздел обучающей программы для старшего поколения «Азбука интернета», в котором пожилые люди смогут подробнее узнать об оформлении полагающихся льгот и выплат онлайн. Модуль «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств» также рассказывает, как с помощью мобильных приложений получить справки о недвижимости или, например, информацию о назначенной программе реабилитации инвалида. Впервые в «Азбуке интернета» разбираются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный комплект материалов, включая все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы учебной программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

В прошлом году в Псковской области в ходе занятий по компьютерной грамотности для старшего поколения учебник «Азбука интернета» использовался на 6 площадках.