Общество

Ремонт филиала поликлиники №2 продолжается в Пскове. ФОТО

Ремонт филиала поликлиники №2 на улице Кузбасская Дивизия, 22 продолжается в городе Пскове. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе встречи с журналистами 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас на первом этаже помещения уже есть процедурный кабинет анфиладного типа для вакцинации. По необходимости его перепрофилируют, поэтому ремонт имеет многофункциональное значение. Здесь можно как проводить вакцинацию, так и диспансеризацию, и профосмотры», - рассказала Галина Неваленная.

Она также добавила, что в этом году планируется ремонт третьего этажа здания. Это делается, чтобы разгрузить поликлинику №2. «Постепенно корпус будет заполнен жизнью, здесь будут проходить приемы пациентов», - поделилась планами главврач.

В здании имеется несколько входов, чтобы при необходимости разделить потоки пациентов. «Обратите внимание, в интерьере использовались картины псковских художников», - заметила Галина Неваленная.

Также в здании уже есть кабинет врача, кабинет компьютерной томографии с новым оборудованием и процедурный кабинет. Помимо этого, главврач показала ординаторскую кабинета компьютерной томографии.