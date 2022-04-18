Общество

В Пскове открылось отделение реабилитации для постковидных больных

В Псковской городской больнице открылось отделение для реабилитации постковидных больных. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Алексей Васильев в ходе встречи с журналистами 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Служба реабилитации была открыта на базе Псковской городской больницы в октябре 2016 года. В дальнейшем планировалось развитие служб, назрела такая необходимость, но помешала пандемия. Сейчас начало работать отделение соматической реабилитации для постковидных пациентов, пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с поражением периферической нервной системы, также реабилитирует другие заболевания, требующие коррекции», – рассказал Алексей Васильев.

По его словам, расширение мощностей больницы произошло при поддержке губернатора, также благодаря областному комитету по здравоохранению выделены средства для закупки тренажеров.

«Теперь есть, где восстанавливаться. Псковская городская больница ровно год отработала в режиме ковидного госпиталя. Когда вернулись в прежнее русло, стало понятно, что городу необходимо отделение для долечивания тяжелобольных, даже легко перенесший коронавирусную инфекцию человек, все равно нуждается в корректировке и восстановлении», - заключил главврач.