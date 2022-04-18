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Псковское отделение реабилитации постковидных больных готово принять до 50 человек

Новое отделение для реабилитации постковидных больных в Псковской городской больнице рассчитано на 50 коек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в программу восстановления включены тренировки на разнообразных современных тренажерах.

«В нашей больнице шесть лет назад открылось первое реабилитационное отделение для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы. Как показали время и опыт, реабилитация является крайне необходимой для восстановления качества жизни больных. Сегодня мы передаем эстафету нашим коллегам по оказанию помощи пациентам с соматическими заболеваниями. Отделение рассчитано на 50 коек», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функций ЦНС.

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Оснащение представлено полным спектром тренажеров: для восстановления функций статики пациента, ходьбы, дыхания, общего физического развития.

Инструктор-методист ЛФК Дмитрий Дьяков показал оборудование для пассивной разработки верхних конечностей, физиотерапевтический аппарат для разработки коленей и тазобедренных суставов.

Также специалисты продемонстрировали действие комплекса для коррекции психологического состояния. Как пояснили инструкторы, аппарат воздействует на мозг звуковыми волнами разной длины. Пациент устраивается в саморегулирующееся кресло, надевает наушники и запускает программу «релаксация». Сеанс терапии длится 30 минут. Через полчаса он должен находиться предсонном состоянии. Оборудование таким образом корректирует психосоматическое и психоэмоциональное состояние человека, переболевшего коронавирусом.