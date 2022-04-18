Общество

780-ю годовщину Ледового побоища отметили в Пскове

Традиционное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, прошло на горе Соколихе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В День воинской славы у монумента великому полководцу и русским воинам собрались ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Псковского гарнизона, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных и молодежных организаций, духовенство, студенты, школьники, жители Пскова и Псковского района. Областное Собрание депутатов представлял вице-спикер Александр Братчиков.



В память об одном из выдающихся сражений в истории российского государства военнослужащие возложили к памятнику дружине Александра Невского гирлянду Славу, участники митинга – цветы.

Праздничное мероприятие продолжилось торжественным маршем – перед монументом на горе Соколихе парадным строем прошли военнослужащие Псковского гарнизона и участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Напомним, День воинской славы России, день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском отмечается 18 апреля. Памятная дата была учреждена в 1995 году в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России».

Добавим, монумент «Ледовое побоище» был установлен в 1993 году. Высота скульптурной композиции составляет 30,7 метров, вес 163 тонны. Прилегающая к памятнику дружине Александра Невского территория занимает площадь 17 гектаров.